Fluxo cambial acumulado em 2025, até 14 de fevereiro, é negativo em US$ 9,260 bi, diz BC

Conforme dados preliminares divulgados pelo Banco Central, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,985 bilhão na semana passada. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 1,818 bilhão entre os dias 10 e 14 de fevereiro. No comercial, houve saldo negativo de US$ 166 milhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 9,110 bilhões e vendas de US$ 10,929 bilhões no período.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 3,986 bilhões e exportações de US$ 3,820 bilhões nesta semana. Nas exportações, estão incluídos US$ 498 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,433 bilhão em pagamento antecipado e US$ 1,889 bilhão em outras operações.