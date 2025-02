Ibovespa cai 0,95%, aos 127,3 mil pontos, em correção nas ações de bancos

O Ibovespa desceu um degrau após ter permanecido na casa de 128 mil pontos nas três sessões anteriores, hoje em baixa de 0,95%, aos 127.308,80, com giro a R$ 19,9 bilhões, tendo subido ontem a quase R$ 23 bilhões. Nesta quarta-feira, o índice da B3 oscilou dos 127.028,24 até os 128.528,28 pontos, correspondendo a máxima do dia ao nível de abertura. Na semana, o Ibovespa oscila para baixo (-0,71%), ainda acumulando alta de 0,93% no mês. No ano, sobe 5,84%.

Petrobras, que resistia até o meio da tarde, passou a operar sem direção única, mas conseguiu fechar em alta de 0,40% na ON e de 0,21% na PN. Vale ON perdeu 0,09%, limitando o ajuste no encerramento, enquanto a correção entre os grandes bancos ficou entre -0,93% (Itaú PN) e -2,00% (Banco do Brasil ON). Em paralelo, o dólar à vista fechou a sessão em alta de 0,66%, a R$ 5,7267.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, CPFL (+1,72%), Caixa Seguridade (+1,06%), SLC (+0,98%), Embraer (+0,66%) e Suzano (+0,64%) - com as ações da fabricante de aviões e da empresa do setor de papel e celulose sendo beneficiadas pelo avanço do dólar frente ao real, com exposição a receitas derivadas de exportações. No lado oposto, CVC (-9,31%), LWSA (-8,18%), Pão de Açúcar (-7,17%), Vamos (-5,27%) e Localiza (-4,84%) - empresas em geral sensíveis a juros e correlacionadas ao ciclo doméstico, que refletiram, hoje, o "repique de alta" na curva do DI, aponta Anderson Silva, head de renda variável e sócio da GT Capital.