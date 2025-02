Inédito, índice do Banco Daycoval mostra condições financeiras mais frouxas do que apura o BC

Quando acrescido de novas variáveis, como volume e custo do crédito do BNDES e excluído o grupo de juros externos, as condições financeiras da economia brasileira se mostram mais frouxas do que apura o Índice de Condições Financeiras (ICF) do Banco Central (BC). É o que constata estudo inédito feito pelo Departamento Econômico do Banco Daycoval, que deu origem ao ICF-A, Índice de Condições Financeiras Ampliado.

De acordo com o economista-chefe do Daycoval, Rafael Cardoso, e os economistas Julio Cesar Barros e Antonio Ricciardi, "o ICF do BC é uma ferramenta útil para avaliar a influência das variáveis financeiras, como taxas de juros, crédito e preços de ativos, sobre a dinâmica da economia".

No entanto, de acordo com os três economistas, os resultados empíricos mostram que o ICF-A apresenta correlações mais fortes com a atividade, tanto para o período corrente, quanto para horizontes futuros. "Este resultado indica que a inclusão das variáveis de crédito são relevantes para explicar o comportamento da atividade", dizem.