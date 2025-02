Japão vê economia se recuperando em ritmo moderado, mas também riscos com tarifas de Trump

O governo do Japão mantém a visão de que a economia do país está se recuperando em ritmo moderado com a melhoria em emprego e renda, embora continue estagnada "em partes", segundo o relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta quarta-feira, 19. No entanto, o documento diz que "atenção total" deve ser dada aos efeitos dos aumentos de preços, à política comercial nos EUA - sob administração do presidente norte-americano, Donald Trump -, bem como à situação no Oriente Médio e às flutuações nos mercados financeiro e de capital.

O relatório menciona que a desaceleração das economias estrangeiras é um risco negativo para a economia japonesa e cita os efeitos dos altos níveis contínuos das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, e a estagnação persistente do mercado imobiliário na China.

Ainda, para garantir a "superação da deflação", o governo projeta implementar uma "economia orienta para o crescimento impulsionada por aumentos salariais e investimentos".