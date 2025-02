Juros: DIs longos avançam enquanto investidor se prepara para leilão do Tesouro

Os juros futuros longos aceleraram alta no período da tarde, pressionados pela expectativa do mercado de que o Tesouro oferte um lote expressivo de títulos prefixados no leilão de quinta-feira. Operadores também mencionam espaço para realização, respaldado no dólar no nível de R$ 5,72 e considerando que a curva vinha perdendo prêmio de risco principalmente nos contratos a partir de 2029. Já o vértice curto fechou perto da estabilidade.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,685%, de 14,683% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subiu a 14,685%, de 14,564%, e o para janeiro de 2029 avançou para 14,480%, de 14,296% ontem no ajuste.

Considerando que o Tesouro conseguiu vender integralmente os 5 milhões de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) ofertados no leilão de terça-feira, a expectativa do mercado é de que a autoridade novamente coloque um lote expressivo para o leilão de prefixados amanhã. "O mercado já puxa o DI hoje. Quem tem posição aplicada no DI acaba 'tirando o pé' ao saber que o Tesouro tem feito leilões grandes, e isso causa uma alta nas taxas", afirma o estrategista Tiago Castro, da Cambirela.