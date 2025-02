Nikola, fabricante de caminhões a hidrogênio, pede falência e entra em processo de liquidação

A Nikola entrou com o pedido de falência com cerca de US$ 47 milhões em caixa e anunciou que continuará oferecendo suporte e serviços para os caminhões em operação até o final de março. A empresa alertou que seus acionistas podem sofrer uma perda total de seus investimentos. Além disso, a Nikola entra com o pedido devendo US$ 97,7 milhões em notas conversíveis e obrigações de arrendamento, além de outras dívidas comerciais que precisam ser pagas antes que os acionistas possam receber qualquer valor.