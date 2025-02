Petróleo fecha em alta pelo terceiro dia com possível redução da oferta e conflito na Ucrânia

Os contratos futuros de petróleo fecharam a quarta-feira, 17, com o terceiro avanço consecutivo diante da perspectiva de redução da oferta e em meio às discussões para colocar fim ao conflito na Ucrânia.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 0,38% (US$ 0,27), a US$ 72,10 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,26% (US$ 0,20), a US$ 76,04 o barril.

Os contratos sobem desde cedo com a notícia de que o fluxo de petróleo vindo do Casaquistão poderá ser reduzido em cerca de 30% devido a um ataque de drones ucranianos a uma estação de bombeamento no sul da Rússia, segundo a estatal russa Transneft.