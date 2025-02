Rio Tinto tem em 2024 lucro de US$ 11,6 bilhões; alta é de 15% ante 2023

A Rio Tinto registrou lucro líquido de US$ 11,6 bilhões em 2024, o que representou um crescimento de 15% ante os US$ 10,1 bilhões de 2023. Mas a segunda maior mineradora do mundo anunciou redução em seu dividendo após os preços mais baixos do minério de ferro pesarem em seu lucro subjacente.

Os lucros subjacentes - uma medida observada de perto que exclui alguns itens não recorrentes - totalizaram US$ 10,87 bilhões, uma queda de 7,6% ano após ano.

Os analistas esperavam lucros subjacentes de US$ 11 bilhões, de acordo com dados compilados pela Visible Alpha.