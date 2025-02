Sob investigação do Cade, Apple e Google defendem lojas digitais

A Apple e a Google saíram em defesa nesta quarta-feira, 19, do funcionamento de seus sistemas operacionais e do formato de distribuição de aplicativos em suas lojas, práticas que atualmente são investigadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As duas big techs são alvo de processos que buscam entender se a vinculação de desenvolvedores às lojas digitais, a App Store e a Play Store, ferem princípios concorrenciais. Em audiência pública promovida pelo Cade que abordou o ecossistema digital das duas companhias, Apple e Google alegaram que o modelo atual garante segurança e controle para os usuários, além de estimular a inovação entre desenvolvedores de aplicativos.

Críticos do formato, contudo, argumentaram que as big techs obrigam os desenvolvedores a distribuírem apps por meio de suas lojas, os submetendo, por exemplo, a "termos e taxas abusivos". O debate acontece enquanto o governo discute enviar um projeto de lei ao Congresso para atribuir ao Cade o papel de regulador econômico das plataformas digitais. O modelo dessa regulação é alvo de debate no mercado, que dirige ressalvas ao sistema implementado pela União Europeia, caracterizado por uma atuação mais preventiva sobre a atividade das big techs.

Diretor jurídico da Apple para a América Latina e Canadá, Pedro Pace aproveitou sua fala na audiência para criticar o Digital Markets Act (DMA), lei da UE que regula essas companhias. "Incentivamos o Cade a considerar as circunstâncias específicas do mercado brasileiro e avaliar cuidadosamente se eventuais mudanças regulatórias podem resultar em mais danos do que benefícios. O Brasil tem a oportunidade de aprender com outras experiências já postas em prática e evitar consequências negativas que já vêm se manifestando", disse Pace.