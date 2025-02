Supermercado St Marche entra com pedido na Justiça para negociar R$ 639 milhões em dívidas

Foram R$ 94 milhões em faturamento no mês passado, enquanto as dívidas a pagar no período somaram R$ 103 milhões.

A rede de supermercados afirma que, sem a ação judicial, não conseguiria mais operar, pois toda sua receita seria para pagar dívidas, que cresceram devido à elevação dos juros.

Nos últimos dias, a situação se agravou.

Os credores do fundo Quatá Plus declararam o vencimento antecipado de obrigação no valor de R$ 8,25 milhões, em razão de protestos de títulos sofridos pela holding Hortus.

O St Marche afirma que também teve dificuldades em evitar que o fundo Alternative Assets, do BTG, declarasse o vencimento antecipado de debêntures.

Houve ainda descumprimento de covenant (compromissos de contratos que servem para proteger os credores) financeiro assumido pelo grupo com o Alternative Assets I, que desencadearia a "iminente declaração de vencimento antecipado" de R$ 275 milhões, garantidos pelas ações da holding do grupo.