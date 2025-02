Tarifas sobre Canadá elevarão preços de produtos para consumidores nos EUA, afirma Trudeau

As tarifas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações canadenses, aumentarão os preços de produtos para os consumidores norte-americanos e vão impactar no mercado de trabalho dos EUA, declarou o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ele também garantiu que o governo está atualmente focado "em garantir que nenhuma tarifa seja imposta" ao país.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 19, o premiê reforçou que a resposta do Canadá a eventuais tarifas serão "fortes e imediatas".

Além disso, ele afirmou que pretende seguir "trabalhando com os Estados Unidos para reduzir os preços aos consumidores e para aumentar o número de empregos dos dois lados da fronteira".