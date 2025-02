TCU aprova multas para 7 responsáveis por antigo contrato da Eletrobras com Hogan Lovells

A representação legal, representando os envolvidos, apontou no plenário da Corte que em 2014, após indícios de corrupção na Eletronuclear, a Eletrobras precisou tomar providências, perante órgãos americanos, "para garantir a operação do exterior e evitar prejuízos bilionários à companhia". A contratação do escritório veio para conduzir uma investigação corporativa intendente sobre todas as empresas do grupo Eletrobras.

A área técnica do TCU identificou, por outro lado, incompatibilidade entre "os produtos entregues" e os valores pagos pela Eletrobras. Outros pontos apontados incluem pagamentos por serviços sem regular e prévia comprovação de sua execução (superfaturamento), deficiências nos critérios de aceitação dos serviços prestados, etc.

"O trabalho do Hogan Lovells foi útil para o reconhecimento de perdas contábeis ...., mas foi caro, dado que utilizou informações públicas já disponíveis. Constatou-se um sobrepreço de R$ 189,5 milhões, que concretizou o superfaturamento. A auditoria também destacou a falta de estudos técnicos e um projeto básico adequado, o que contribuiu para os problemas identificados na execução do contrato", apontou o relator, ministro Benjamin Zymler.

Além das multas, parte dos responsáveis serão sancionados com a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, por período determinado.

'Estarrecedor'

O presidente do TCU, Vital do Rêgo, classificou como "estarrecedor o tamanho da fraude e falcatrua" identificada no contrato entre a Eletrobras e o escritório de advocacia Hogan Lovells, após verificação de sobrepreço em R$ 189,5 milhões em antiga contração.