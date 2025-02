TJ-GO mantém competência e exclui créditos fiduciários de recuperação judicial da AgroGalaxy

A Helm do Brasil, por sua vez, contestava a competência da Justiça goiana, alegando que o principal estabelecimento da AgroGalaxy estaria em São Paulo. O desembargador rejeitou o argumento, reforçando que a maior parte das atividades da empresa se concentra no Estado de Goiás. "Parte substancial da atividade do grupo econômico está situada nesta região, alinhada ao centro administrativo localizado nesta Comarca", justificou.

Em outro caso, a Fertilizantes Tocantins tentou assegurar o direito de execução de garantias contra terceiros coobrigados. O tribunal considerou a demanda prejudicada, uma vez que o juízo de primeira instância já havia reconhecido esse direito. "Julgar-se-á prejudicada a pretensão quando já tiver sido plenamente alcançada em outra via", pontuou o relator.

A AgroGalaxy entrou com pedido de recuperação judicial em setembro de 2024, alegando dificuldades para rolar dívidas e perdas relacionadas ao ciclo de crédito e à queda nos preços das commodities.

O plano de reestruturação apresentado à Justiça prevê a venda de ativos, a renegociação de passivos com fornecedores e produtores rurais e a manutenção de operações essenciais para garantir o fluxo de caixa.

A empresa registrou prejuízo líquido de R$ 1,58 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) negativo em R$ 1,2 bilhão, segundo dados divulgados ao mercado. A assembleia geral de credores está prevista para abril.