ANP autoriza Petrobras a utilizar recursos do PD&I para programa Autonomia e Renda

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou, por unanimidade, a Petrobras a utilizar recursos da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para o seu Programa Autonomia e Renda Fase 1, em parceria com o Sesi e Senai.

O programa, de R$ 28 milhões, visa conceder 1.260 bolsas de estudos em diversos níveis técnicos na área de energia com foco em petróleo e gás natural, e voltado para pessoas com 18 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social, extrema pobreza e desemprego.

O objetivo é apoiar grupos minorizados, como pessoas pretas e pardas, grupo LGBTQIA+, pessoas com deficiências e refugiados. "O objetivo do programa é apresentar uma resposta ao déficit de profissionais capacitados em algumas áreas de atuação da empresa nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo", disse o relator do processo, diretor Fernando Moura.