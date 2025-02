Ao falar sobre contas públicas, Lula diz que foi o presidente que pagou o FMI e elevou reservas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 20, que "se tem alguém que quer cuidar corretamente da economia é o ministro Fernando Haddad" e que ele próprio quer cuidar das contas públicas, mas que "não vai ser irresponsável de fazer o povo pobre se sacrificar". Em entrevista à Rádio Tupi FM do Rio, Lula reclamou das críticas que recebe por como cuida das contas públicas.

Disse que não está governando pela primeira vez e citou números de seus governos passados, como os superávits, o pagamento ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e as reservas internacionais criadas em sua gestão.

"Não estou governando pela primeira vez. Fui o presidente que fiz superávit, que paguei o FMI, que fiz reserva de US$ 370 bilhões, coisa que o Brasil não tinha. Quando vejo setores e especialistas falarem de déficit fiscal e gastos do governo, ele está sendo irresponsável e possivelmente quer viver de especulação. Nós não vamos permitir, porque se tem alguém que quer cuidar corretamente da economia, é o ministro Fernando Haddad, se tem uma pessoa que quer cuidar do déficit zero sou eu. Mas a gente não vai ser irresponsável de fazer o povo pobre se sacrificar", disse o presidente da República.