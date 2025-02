BB já começou a buscar possíveis clientes para novo consignado privado, diz presidente do banco

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta quinta-feira, 20, que o banco já começou a buscar possíveis clientes para o novo consignado privado, que deve ser lançado em março. O novo produto, que utilizará o sistema eSocial, do governo federal, deve aumentar o mercado.

"Toda expertise que temos no consignado do setor público, já de 20 anos, vamos levar para o consignado do setor privado", disse Tarciana, em entrevista à imprensa para comentar os resultados do banco no quarto trimestre de 2024 divulgados na quarta-feira, 19, após o fechamento do mercado financeiro.

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 37,89 bilhões em 2024, uma alta de 6,6% ante o ano anterior e o maior resultado da sua história. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 9,58 bilhões, avanço de 1,5% na comparação anual.