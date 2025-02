BNDES aprova R$ 51,2 milhões à Bosch para tecnologia no agronegócio

De sua parte, a Bosch informou também ter captado outros R$ 470 milhões em crédito subsidiado da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além de subvenção.

Assim como na operação com o BNDES, o objetivo é alavancar iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) até 2027, o que inclui o agronegócio, mas também contempla mobilidade sustentável e conectada, indústria 4.0 e remanufatura de componentes automotivos.

Novo centro

Os esforços da Bosch voltados ao agronegócio têm a ver com o fato de a subsidiária brasileira assumir as operações globais de desenvolvimento e manufatura de tecnologias de agricultura inteligente do grupo Bosch por meio do centro a ser instalado em Campinas.

"A nova estrutura deve trazer ainda mais oportunidades de desenvolvimento tecnológico para o Brasil e expansão de capacidade produtiva para soluções da Bosch já existentes. Somente no setor do agronegócio estão previstos investimentos próprios de cerca de R$ 200 milhões nos próximos três anos e alocação de 100 colaboradores dedicados no Brasil e na Argentina", informou a empresa em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com as novas soluções, a Bosch planeja reduzir o consumo de sementes em até 20%, aumentar a produtividade no campo em até 13%, em função da precisão no posicionamento dessas sementes, o que passa por evitar sobreposições e assegurar o espaçamento correto entre uma semente e outra.