Bolsas da Europa fecham com sinais mistos em reação a balanços; Carrefour despenca

A britânica Anglo American figurou como uma das maiores altas (+2,13%) na bolsa de Londres depois da divulgação do balanço.

A mineradora teve prejuízo líquido de US$ 3,07 bilhões em 2024, mas o resultado foi atribuído a baixas contábeis no valor de US$ 3,8 bilhões, incluindo US$ 2,9 bilhões relacionados à unidade de diamantes De Beers, o que amenizou o resultado.

Na ponta negativa, BAE Systems 4,31%) e Rolls-Royce (3,33%) foram as maiores quedas porcentuais.

As ações do setor de defesa continuam no radar. A sueca Saab ficou perto da estabilidade (-0,03%) em Estocolmo, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiram queda de 2,64% e 4,12% respectivamente.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, se reuniu com o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, para discutir o acordo de paz com a Rússia, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu a realização de eleições na Ucrânia.

No lado macroeconômico, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Henna Virkkunen anunciou que a Comissão apresentará, ainda este ano, pelo menos cinco pacotes legislativos para simplificar a regulamentação e reduzir a burocracia.