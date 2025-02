Bolsas da Europa sobem com reação positiva a balanços; exceção, Londres cai com petrolíferas

Da temporada de balanços, a Anglo American era destaque positivo, com ganho de 3,3% em Londres. Embora a mineradora britânica tenha sofrido prejuízo bem maior do que o esperado em 2024, as baixas contábeis relativas à unidade de diamantes De Beers vieram em linha com o previsto, segundo analistas da RBC Capital Markets.

Também na esteira de balanços, o banco britânico Lloyds saltava 4,2% e a mineradora anglo-australiana Rio Tinto subia 1,2%.

Por outro lado, a Airbus recuava 1,3% em Paris, após a fabricante aviões divulgar Ebit ajustado e previsão de entregas abaixo do consenso e a montadora francesa Renault caía marginalmente.

Embora o apetite por risco prevaleça na Europa hoje, investidores seguem atentos à ofensiva tarifária dos EUA. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou tarifar importações de produtos de madeira. Um dia antes, ele havia falado em impor tarifas de cerca de 25% a carros, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Desdobramentos das conversas sobre a guerra na Ucrânia também seguem no radar.

Às 7h12 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,56% e a de Paris avançava 0,71%, enquanto a de Londres caía 0,22%, sob o peso de petrolíferas como BP (-1,1%) e Shell (-0,30%). Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,44%, 0,73% e 0,28%, respectivamente.