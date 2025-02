Bolsas de NY fecham em queda com realização de lucros e cautela diante de incertezas

As ações do Walmart caíram 6,52% após a gigante varejista americana frustrar as expectativas com a previsão de resultados para o atual trimestre fiscal, apesar de ter superado as projeções no período de três meses até janeiro. A Carvana, com uma queda na receita por veículo no último trimestre do ano passado, recuou 12,13%. Após um balanço abaixo do esperado e previsões que não agradaram os investidores, a Vimeo também registrou uma queda de 18,73%.

Em contraste, as ADRs da chinesa Alibaba subiram 8,10%, impulsionadas pelos resultados positivos em suas receitas. Já a Palantir Technologies cedeu 5,17%, em meio a relatos de possíveis cortes no orçamento de defesa nos EUA.

A Microsoft subiu 0,53% após o anúncio de sua unidade de processamento quântico, Majorana 1, que faz parte de um esforço de pesquisa. Empresas de computação quântica, como a D-Wave Quantum (+12,84%), a Rigetti Computing (+3,99%) e a Quantum Computing (+1,63%), seguiram o mesmo movimento de alta.