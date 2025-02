Brasil alcança 5,3 milhões de investidores em renda variável ao fim de 2024, diz B3

A quantidade de investidores em renda variável no Brasil atingiu a marca de 5,3 milhões ao final de 2024. O aumento foi de 6% em relação a um ano antes, informa a B3. A Bolsa brasileira divulgou levantamento da evolução dos investidores nesta quinta-feira, 20.

Os homens lideram com 74%. As mulheres avançaram dois pontos porcentuais na quantidade total de pessoas que investem na Bolsa de valores do Brasil: em 2023, elas representavam 24% e agora são 26%.

Por região, o Sudeste segue na liderança, com 3,028 milhões investidores, seguido por Sul (887 mil), Nordeste (716 mil), Centro-Oeste (418 mil) e Norte (209 mil). Mas de 2023 para 2024, o Norte mostrou o maior crescimento, com alta de 9,6% no total da base de investidores.