Commodities e Vale limitam queda do Ibovespa, em meio a recuo em Nova York

A safra de balanços concentra as atenções dos investidores na B3 nesta quinta-feira, 20, de agenda vazia de indicadores, com destaque ao resultado da Vale, cuja ação tem a maior composição na carteira teórica do Ibovespa. Na quarta-feira, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 0,95% e perdeu a marca dos 128 mil pontos dos três últimos pregões (127.308,80 pontos).

O principal indicador da B3 abriu em alta, destoando do recuo visto no pré-mercado acionário norte-americano após elevação das bolsas de Wall Street ontem. Aqui, reflete a leitura menos desfavorável do balanço da mineradora, o avanço do minério de ferro na China e do petróleo. Em contrapartida a cautela no exterior, onde as bolsas europeias e os índices futuros acionários cedem, é risco ao Ibovespa.

Nos EUA, hoje saíram os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que subiram, sugerindo algum desaquecimento, pontua Ian Toro, especialista de renda variável da Melver. Contudo, diz que ainda é cedo para tomar o resultado como uma tendência, dado que outros indicadores têm vindo fortes. "O S&P 500 tem tido recorde atrás de recorde, sugerindo que a economia americana está bem acelerada. Isso reforça o tom da ata do Fed, de que o banco central americano continuará observando o progresso da inflação antes de cortar os juros", diz.