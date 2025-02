Correção: Nubank tem lucro líquido ajustado de US$ 610 milhões no 4tri24, alta de 87% em um ano

Na nota publicada anteriormente há uma incorreção no quinto parágrafo no número da carteira de crédito. A carteira sujeita a juros é de US$ 11,2 bilhões e não como constou e a variação anual é de 13%. Segue a texto corrigido:

O Nubank anunciou lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quatro trimestre de 2024, aumento de 85% na comparação com o mesmo período de 2023 e considerando as variações livres dos efeitos de câmbio. O lucro ajustado ficou em US$ 610 milhões, aumento de 87%. No ano de 2024, o banco praticamente dobrou o lucro líquido, para US$ 1,97 bilhão.

O banco digital fechou dezembro com 114,2 milhões de clientes, dos quais 4,5 milhões foram adicionados só no quatro trimestre e 20 milhões em todo o ano passado. No Brasil, chegou perto de 102 milhões de clientes, o terceiro maior banco do País em número de correntistas. Do total de clientes, 94,9 milhões são ativos, ou seja, fazem efetivamente transações.