Dólar cai com exterior após aceno de Trump à China

Em baixa desde a abertura dos negócios, o dólar fechou em queda de 0,39%, a 5,7044, após ter tocado mínima a R$ 5,6870. O real, que vem liderando o desempenho entre emergentes nas últimas semanas, hoje exibiu ganhos inferiores a de seus pares latino-americanos.

"O cenário externo está mais ameno após Trump tirar um pouco o pé na questão do tarifaço e com a perspectiva de melhora no quadro geopolítico. A Ucrânia sinalizou hoje à tarde que pode aceitar ouvir proposta de Trump para encerrar a guerra", afirma o superintendente da mesa de derivativos do BS2, Ricardo Chiumento.

Um dia após ser chamado de ditador por Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está pronto para um "acordo forte e realmente benéfico" com o presidente americano. "Todos precisam do sucesso nas relações com os Estados Unidos", afirmou o ucraniano, que conversou hoje com enviado especial de Trump para a região.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY apresentou queda firme e não apenas furou o piso de 107,000 pontos como desceu até a mínima aos 106,356 pontos. Euro e libra acentuaram os ganhos após fala de Zelensky, ao passo que o iene avançou mais de 1% com a perspectiva de mais alta de juros no Japão.

Chiumento avalia que cresce a percepção de que a política tarifária de Trump, apesar de menos agressiva do que o previsto, pode afetar mais a economia dos EUA do que a dos parceiros. O prognóstico é de inflação persistente com redução do crescimento.

"Essa perspectiva de desaceleração dos EUA tem favorecido outras moeda globais e também o real", afirma o superintendente da mesa de derivativos do BS2. "Vejo um suporte muito forte do dólar em R$ 5,70. Se fechar consistentemente abaixo disso por alguns dias, pode buscar R$ 5,60".