Eataly obtém na Justiça suspensão de ação de despejo em São Paulo em meio à crise financeira

A operação brasileira do mercado italiano de alimentos Eataly conseguiu suspender na Justiça a execução de uma ordem de despejo da loja em que opera, na Avenida Juscelino Kubitscheck, região nobre da cidade de São Paulo. Como mostrou a Coluna do Broadcast, a ação foi ajuizada pela Caoa Patrimonial, proprietária do imóvel onde no passado funcionou uma concessionária do grupo.

Em dificuldades financeiras, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial no fim do ano passado, com dívidas que somam cerca de R$ 50 milhões e vem travando na Justiça uma batalha para evitar a perda do ponto.

"A decisão da Justiça reforça que a desocupação inviabilizaria a recuperação da companhia, impactando diretamente as operações e resultando na rescisão imediata de diversos contratos de trabalho", afirmou a Eataly, em nota.