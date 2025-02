Em carta a ministro do MME, Absolar pede fonte solar no leilão de energia de agosto

A Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) quer que a fonte seja incluída no Leilão de Energia Nova A-5 de 2025 (LEN A-5), previsto para agosto deste ano. Em ofício enviado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a entidade aponta a necessidade de se garantir isonomia entre as tecnologias participantes, e ressalta a competitividade da fonte solar nos últimos certames.

Para a entidade, a inclusão da fonte solar fotovoltaica no leilão A-5 aumenta o nível de competitividade e estimula a redução do preço final ao consumidor, com ganhos de diversificação e segurança energética ao País.

"Também seria crucial para a promoção da sustentabilidade e da modicidade tarifária, além de impulsionar a geração de empregos verdes, fortalecendo a economia e segurança de suprimento de eletricidade no Brasil", disse em nota o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia.