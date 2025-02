Eneva e Samarco fecham contrato para fornecimento de gás natural no Espírito Santo

A Eneva e a mineradora Samarco anunciaram nesta quinta-feira, 20, o fechamento de um contrato para o fornecimento de gás natural ao Complexo de Ubu, no Espírito Santo, com duração de três anos. Com o acordo, a Samarco passa a ter 75% de seu consumo de gás suprido via mercado livre, ante os 10% registrados anteriormente, informaram as empresas.

O início de suprimento teve início em 1º de janeiro de 2025. O volume contratado não foi informado.

As empresas afirmaram apenas que o fornecimento de gás será escalonado, sendo 40% do volume a ser a ser consumido pela Samarco em 2025, 25% em 2026 e 15% em 2027.