Falta de flexibilidade no comércio deixa emergentes mais expostas à tarifas dos EUA, diz IIF

As economias emergentes mais vulneráveis às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são aquelas que não possuem disparidades significativas de tarifas sobre exportações americanas e flexibilidade para mudar fluxos no comércio, avalia o Instituto de Finanças Internacionais (IIF), em relatório divulgado nesta quinta-feira.

O IIF aponta que essas economias devem ficar mais expostas à saída de capital, enfraquecimento de moedas locais, declínio na confiança dos investidores e instabilidade econômica. Entre os países analisados pela instituição, México, Tailândia e Malásia enfrentam o maior risco aos efeitos das tarifas, por impor tarifas elevadas ao mesmo tempo em que possuem alta dependência dos EUA. Já Coreia do Sul, Argentina e Colômbia tem variação no nível de exposição a depender do setor.

"Os países emergentes serão forçados a recorrer a negociações diplomáticas, diversificação do comércio ou medidas domésticas direcionadas a mitigar os impactos", prevê o relatório.