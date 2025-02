Faturamento da indústria de alimentos cresce 9,98% em 2024, para R$ 1,277 tri, diz Abia

A indústria brasileira de alimentos e bebidas registrou aumento de 9,98% no faturamento, para R$ 1,277 trilhões, e de 3,2% na produção em 2024 em comparação com 2023, para 283 milhões de toneladas em 2024. Desse total, 72%, ou R$ 918 bilhões, são provenientes do mercado interno e 28% do comércio exterior (US$ 66,3 bilhões).

As vendas reais totais (mercado interno e exportações) apresentaram expansão de 6,1% em 2024. Com isso, a indústria de alimentos deve representar 10,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) em coletiva de imprensa.