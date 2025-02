Gerdau repensará investimentos no País se governo não defender setor, diz CEO: 'É frustrante'

Ele pontuou que o governo norte-americano tem sido mais ágil nesse sentido.

Werneck disse que a companhia deixou de usar o termo proteção e passou a preferir o termo "defesa comercial", por entender que a empresa é competitiva em cenários isonômicos, mas que a atual conjuntura exige mecanismos de defesa contra importações que não respeitam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Sempre competimos de igual para igual. Nunca precisamos de proteção. A questão é defender a indústria contra uma competição desleal", afirmou.

Ele afirmou ainda que as empresas chinesas exportam aço subsidiado com dinheiro público.

O CFO da companhia, Rafael Japur, disse que a empresa poderia estar vendendo cerca de 10% a mais de aço no Brasil se importações não tivessem dobrado nos últimos anos.

Werneck afirmou que a empresa tem pela frente a conclusão do laminador de bobinas laminadas a quente em Ouro Branco (MG), com início previsto para fevereiro. "Vamos começar a operar laminador com dificuldade de vender", disse, em referência à sobreoferta de aço importado no Brasil.

Ele explicou que a empresa já hibernou outra fábrica em Barão dos Cocais (MG), devido ao excesso de importações.