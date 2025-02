Juros: curva fecha, mas vértices a partir de 2031 avançam após leilão do Tesouro

A curva de juros demonstrou um fechamento suave, amparado pela valorização do real e da queda dos rendimentos dos Treasuries. Contudo, os vértices a partir de 2031 seguiram em alta ainda com uma pressão do leilão do Tesouro, que fez a maior oferta de prefixados desde 2020 nesta quinta-feira, considerando que a distribuição de risco ficou mais concentrada nos vencimentos de maior prazo.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu para 14,630%, de 14,694% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2027 recuou a 14,600%, de 14,678%. O DI para janeiro de 2029 fechou a 14,440%, de 14,468%, e o para janeiro de 2035 subiu a 14,450%, de 14,36%.

"Hoje novamente tivemos um leilão do Tesouro atipicamente grande, mas que parece muito bem absorvido. Há um movimento de abertura dos juros a partir de janeiro de 2031, pois a distribuição de risco na colocação do Tesouro se concentrou mais a partir de 2029", afirma o gestor de renda fixa da Porto Asset, Gustavo Okuyama.