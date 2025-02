Lloyds decepciona em lucro no 4º trimestre, mas receita supera projeção

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quinta-feira (20) que teve lucro antes de impostos de 824 milhões de libras no quarto trimestre de 2024, representando menos da metade do ganho de 1,78 bilhão de libras apurado em igual período do ano anterior. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco, de lucro de 1,25 bilhão de libras entre outubro e dezembro. Já a receita do banco britânico aumentou 1% no trimestre, a 4,38 bilhões de libras, superando levemente a projeção do mercado, de 4,34 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.