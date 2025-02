Macaé (RJ) quer fábrica de fertilizantes via PPP e já foi a Lula por gás mais barato

Segundo Rezende, para o projeto sair do papel, o preço do gás natural no mercado brasileiro teria de cair da faixa atual, entre US$ 12 e US$ 14 por milhão de BTU para uma faixa entre US$ 6 e US$ 7. A unidade em questão consumiria cerca de 2,7 milhões de m? de gás provenientes do Terminal de Cabiúnas, também em Macaé, que processa atualmente 25 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e é operado pela Petrobras.

A participação da Petrobras no projeto, diz o prefeito, seria bem-vinda, mas não é estritamente necessária. Como a legislação atual permite que outras produtoras de gás usem a infraestrutura da estatal, a empresa parceira dona da molécula poderia ser outra petroleira ativa na região, como Shell e Equinor. A Petrobras, é bem verdade, tem longa lista de atividades na área, com pipeline que envolve a retomada da Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná, e das chamadas Fafens do Sergipe e da Bahia, além da conclusão das obras da UFN III, em Três Lagoas (MS).

Especificações

A planta pensada para Macaé produziria principalmente Ureia, com previsão de 1,8 milhão de toneladas e receita de US$ 540 milhões por ano. Isso porque a ureia responde hoje por 59% do mercado nacional de fertilizantes nitrogenados.

Outros produtos a serem fabricados no complexo são amônia cinza e azul, cada uma a um volume de 825 mil toneladas anuais, e metanol, a 900 mil toneladas por ano. Hoje o Brasil importa 100% do metanol que consome. Para tanto, o investimento necessário fica entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões a depender do portfólio inicial ambicionado.

No modelo pensado, de PPP, Welberth diz que a prefeitura tem capacidade de fazer aportes, mas que o ideal seria apenas participação minoritária, na casa dos 5%, para sinalizar o compromisso do poder público com o projeto.