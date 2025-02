Membro do Fed vê apreensão generalizada nas empresas sobre novas políticas de Trump

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, mencionou nesta quinta-feira, 20, que líderes empresariais estão preocupados com possíveis aumentos de tarifas e mudanças nas políticas comerciais e de imigração. Segundo ele, muitos empresários acreditam que poderiam repassar os custos mais altos aos consumidores, caso as tarifas aumentem. No entanto, há uma apreensão generalizada sobre o impacto dessas mudanças, especialmente em setores como construção civil e hospitalidade, que dependem fortemente da mão de obra imigrante.

Apesar das preocupações, Bostic observou que há um certo entusiasmo entre as empresas em relação a possíveis mudanças nas políticas regulatórias.

"Temos ouvido entusiasmo, particularmente dos bancos, sobre possíveis mudanças nas políticas fiscais e regulatórias", afirmou o membro do Fed.