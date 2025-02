México e EUA iniciam conversas sobre comércio e economia

O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, informou que se reuniu na tarde desta quinta-feira, 15, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, com o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, confirmou o encontro e disse que as tarifas foram discutidas, sem dar detalhes.

Em publicação no X, o secretário mexicano destacou que o encontro marcou o início de "um diálogo construtivo, e na próxima segunda-feira começa o trabalho conjunto".

Considerada "decisiva" para as relações EUA-México, a reunião foi divulgada pela presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, na última segunda-feira.