Ouro fecha em alta e se aproxima de recorde, diante de tensões entre EUA e Europa

O ouro voltou a ganhar força e fechou a sessão em alta, à medida que aumentam as tensões entre a Europa e os Estados Unidos desde o início das negociações entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um acordo de paz na guerra com a Ucrânia. Nesta quinta, o ouro para abril fechou com alta de 0,68% nesta quinta-feira, a US$ 2.956,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com a SP Angel, a preocupação com a relação entre europeus e americanos surge após Trump chamar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de "ditador" e dizer que a invasão da Rússia foi culpa da própria Ucrânia, o que fornece suporte ao ouro, devido à crescente demanda por refúgio seguro.

A instituição afirma que, além da questão geopolítica, a persistente incerteza econômica e os temores de uma guerra comercial crescente, sob as políticas tarifárias propostas pelo republicano, cooperam para a alta do metal precioso.