PDG informa que SHKP apresentou proposta não vinculante para aquisição da empresa

"A administração da companhia ressalta que providenciou a imediata publicidade da Proposta, haja vista a natureza do assunto, e tentará contato com o remetente para obter detalhes sobre os termos e condições propostos", diz a PDG.

Já a SHKP destaca na proposta que está atualmente engajada em uma forte campanha de internacionalização, fundamentada em um histórico de aquisição e reestruturação de empresas em dificuldades.

"Após uma avaliação preliminar dos documentos disponíveis através dos canais oficiais, bem como uma análise detalhada das informações financeiras e do portfólio imobiliário - com especial atenção ao land bank no estado de São Paulo - concluímos que a PDG Realty ainda possui bons ativos em seu balanço patrimonial e um potencial considerável para futuros lançamentos", destaca a SHKP.

A empresa acrescenta que mesmo que a empresa esteja passando por um momento difícil, entendem que o pior já ficou para trás, e os ativos atuais, aliados à marca reconhecida e à capacidade de execução, estão em sinergia com o atual momento da SHKP Global.

A SHKP destaca ainda estar confiante de que a aquisição permitirá à PDG desbloquear novas oportunidades de negócios, enquanto a SHKP expande sua presença no mercado brasileiro, com foco especial no Estado de São Paulo.