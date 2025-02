Petróleo fecha em alta, com preocupações de oferta russa e divulgação de estoques nos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 20, com preocupações de oferta após mais um ataque ucraniano contra infraestruturas de energia da Rússia e a divulgação dos estoques nos EUA pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). A commodity também é apoiada pelo enfraquecimento do dólar no exterior.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 0,52% (US$ 0,38), a US$ 72,48 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,57% (US$ 0,44), a US$ 76,48 o barril.

A Ucrânia tem aumentado seus ataques a infraestruturas energéticas na Rússia, visando refinarias de petróleo e depósitos de combustível. Recentemente, drones ucranianos atingiram a refinaria de Ryazan, causando incêndios e danos significativos, segundo a Bloomberg.