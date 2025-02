Rumo tem prejuízo líquido de R$ 259 Mi no 4tri24, revertendo lucro de R$ 1 mi de um ano

A Rumo registrou prejuízo líquido de R$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro líquido de R$ 1 milhão reportado no mesmo período do ano anterior. No critério ajustado, houve lucro líquido de R$ 206 milhões ante igual R$ 1 milhão em 2023

O Ebitda da companhia somou R$ 1,202 bilhão entre outubro e dezembro, queda anual de 0,4%. No critério ajustado, a cifra cresceu 38,1%, para R$ 1,667 bilhão.

A receita operacional líquida, por sua vez, atingiu R$ 3,463 bilhões. O valor é 32,4% maior do que o reportado no quarto trimestre de 2023.