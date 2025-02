Santos Brasil tem lucro líquido de R$ 206,3 mi no 4º trimestre de 2024, queda de 8,3% em um ano

Segundo o CFO e diretor de Relações com Investidores da empresa, Daniel Dorea, o recuo do lucro foi um movimento pontual. "É zero uma tendência. Aconteceu apenas que algumas unidades de negócios apresentaram um mix de carga mais favorável no quarto trimestre de 2023", disse em entrevista ao Broadcast

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Para ilustrar, o executivo destaca que o lucro líquido registrou um bom desempenho no acumulado anual. Entre janeiro e dezembro de 2024, a cifra atingiu R$ 742 milhões, 47% acima do resultado de 2023.

Dívida

A dívida líquida da Santos Brasil saltou de R$ 56,4 milhões no quarto trimestre de 2023, para R$ 1,995 bilhão no mesmo período do ano passado. A forte alta reflete, exclusivamente, a captação de R$ 2 bilhões na 5ª emissão de debêntures realizada em abril, segundo o CFO.

"Essa operação estava dentro do planejamento financeiro da companhia para otimizar a estrutura de capital, porque estávamos gerando mais caixa do que era possível repassar aos acionistas ou investir", explica.