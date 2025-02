Superintendência do Cade aprova aquisição do Novo Atacarejo pelo Grupo Mateus

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do Novo Atacado Comércio de Alimentos - Novo Atacarejo - pelo Grupo Mateus. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o processo, a combinação de negócios envolve 22 lojas do Grupo Mateus em Alagoas, Paraíba e Pernambuco e 30 unidades do Novo Atacarejo nos dois últimos Estados.

Além das lojas, cinco centros de distribuição das empresas serão integrados.