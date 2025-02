Tarifas anunciadas por Trump não causarão inflação ou recessão nos EUA, diz secretário

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump "não causarão inflação nem recessão". Em entrevista à Fox News, ele garantiu que, ao contrário disso, a economia do país irá "explodir" devido à política tarifária do republicano.

Comentário semelhante foi feito mais cedo pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que afirmou que todas as medidas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são desinflacionárias, e projetou uma maior receita do governo.

Lutnick também foi questionado sobre a revisão da meta do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que passou de cortes de US$ 2 trilhões para US$ 1 trilhão.