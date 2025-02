Taxas de juros rondam estabilidade com dólar em baixa e antes de leilões de prefixados

Os juros futuros iniciaram a manhã desta quinta-feira, 20, instáveis, alternando máximas e mínimas, mas, por volta das 9h15, todos rondavam a estabilidade, em meio à queda do dólar e rendimentos dos Treasuries, mas também com a expectativa pelos leilões de prefixados do Tesouro, que na quarta-feira, 19, já tinham causado pressão de alta às taxas. Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 batia mínima de 14,670%, de 14,694% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 tinha mínima de 14,660%, de 14,678%, e o para janeiro de 2029 marcava 14,465%, de 14,468%.