BC autoriza Claro Pay, controlada por Carlos Slim, a funcionar como instituição de pagamento

O Banco Central autorizou a Claro Pay a funcionar como instituição de pagamento, com capital de R$ 263,650 milhões. O controle final da entidade ficará com o bilionário mexicano Carlos Slim Helu, que foi o homem mais rico do mundo no início da década de 2010, e outros membros da sua família.

A Claro Pay funcionará nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e iniciador de transações de pagamento, segundo o despacho publicado pelo BC no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21.

A autorização foi assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pancotto Bohrer.