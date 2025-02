BC não tem nenhum apego a preço de câmbio, intervém quando há volatilidade, diz diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta sexta-feira, 21, que a autoridade monetária não tem nenhum apego a preço de câmbio e que faz intervenções quando é necessário por conta da volatilidade. Ele participou de uma live organizada pelo Bradesco BBI.

"A nossa primeira linha de defesa para a política monetária é o câmbio flutuante. O Banco Central não tem nenhum apego a preço ou objetivo de câmbio, as intervenções, quando acontecem, é porque o Banco Central viu, percebeu uma disfuncionalidade, aí os instrumentos que estão à disposição são os que ele vai imaginar que vão ser os mais eficazes para aquele tipo de movimento que foi causado, é simples assim. Um instrumento vai funcionar melhor para um caso ou para outro caso, dependendo do que causou aquela disfuncionalidade pela discricionariedade do Banco Central", comentou David.

O diretor refletiu que o dólar está num momento historicamente valorizado frente a outras moedas e defendeu que é preciso entender quanto do câmbio é movimento do dólar e quanto é do real.