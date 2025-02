Bolsas da Ásia fecham em alta, com ações de tecnologia impulsionadas por Alibaba e IA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, à medida que ações de tecnologia saltaram após balanço animador da gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba, que reforçou o sentimento positivo deflagrado pela inteligência artificial da DeepSeek no fim do mês passado.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,99% em Hong Kong, a 23.477,92 pontos, o maior patamar em três anos. Em tecnologia, Alibaba e Lenovo dispararam 15%, cada, após resultados trimestrais. Segundo analistas do HSBC, a startup DeepSeek tem sido um poderoso catalisador para ações chinesas, e a expectativa é de mais ganhos uma vez que seus valores de mercado são baixos.