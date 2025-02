Bolsas de NY fecham em queda com baixo apetite por risco após dados dos EUA, Trump e vírus

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 21, com vários catalisadores. Investidores assimilaram dados do sentimento do consumidor dos EUA, divulgados pela Universidade de Michigan, que mostrou uma queda maior do que o esperado, além de declarações do presidente Donald Trump. A queda nas ações se intensificou à tarde, com a divulgação de relatos sobre a descoberta de um novo coronavírus com potencial pandêmico na China. O recuo também ocorreu em meio ao vencimento de opções, que normalmente já gera maior volatilidade nos mercados.

O índice Dow Jones caiu 1,69%, a 43.428,02 pontos. O S&P 500 cedeu 1,70%, a 6.013,22 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 2,20%, a 19.524,01 pontos.

A dinâmica ocorre após o S&P 500 atingir um novo recorde de fechamento na quarta-feira, impulsionado pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed).