CVM abre processo para investigar anúncio de falsa proposta de aquisição da PDG

A PDG Realty, que já foi a maior do País e encolheu após atravessar uma recuperação judicial, divulgou um fato relevante na noite de 19 de fevereiro comunicando que recebeu uma proposta não vinculante da SHKP, empresa imobiliária de Hong Kong, para aquisição da companhia pelo valor de US$ 29,6 milhões, algo perto de R$ 171,6 milhões.

Questionada sobre o tema pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a SHKP negou que tenha feito uma proposta de aquisição da PDG, ao contrário do que a própria empresa brasileira havia reportado.

Após notícia do Broadcast, a PDG se manifestou nesta sexta-feira, 21, afirmando que está apurando a origem da correspondência com a proposta de compra da empresa. Também disse que teve contatos apenas "preliminares" com o emissor da correspondência, ou seja, não confirmou sua autenticidade.

A PDG teve um pico de negociações na bolsa - antes e depois da divulgação do proposta falsa de aquisição, ocorrida na noite de 19 de fevereiro - o que agora levanta dúvidas sobre uma possível manipulação de mercado.

Na média dos últimos 90 dias, as negociações de ações da PDG na bolsa giraram, na média, em R$ 50,3 mil. Nas vésperas do fato relevante, essa negociação saltou para R$ 2,2 milhões no dia 17, R$ 1,07 milhão no dia 18 e R$ 688,5 mil no dia 19. O pico foi de 9,14 milhões dia 20, na sequência do fato relevante.

A empresa brasileira tem oito canteiros paralisados dos tempos da recuperação judicial, encerrada em 2021. De lá para cá, ela luta para retomar lançamentos, o que é difícil pela falta de crédito na praça e pela desconfiança de consumidores com a marca. Nos últimos anos, fez apenas dois lançamentos. Em 2024, apurou vendas líquidas de R$ 116 milhões e prejuízo de R$ 410 milhões (dados até setembro).