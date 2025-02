Dizer que Selic ficará 'mais contracionista' não é um forward guidance adicional, afirma David

"A gente está objetivamente contracionista, a gente acha que tem de estar lá, porque esse é o melhor posicionamento para se ficar quando você tem um nível de incerteza desses que a gente tem hoje", disse Nilton.

O diretor acrescentou que as variáveis de entrada nos modelos do BC estão mais incertas do que de costume, o que também aumenta a dispersão dos resultados. Por isso, rechaçou a avaliação de que a queda do dólar ante o real desde a última reunião pudesse ser suficiente para levar a autoridade monetária a estimar um IPCA no centro da meta no seu horizonte relevante.