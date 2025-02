Faturamento da Frimesa cresce 7,5% em 2024 e atinge R$ 6,5 bilhões

A Frimesa, cooperativa agroindustrial com sede em Medianeira (PR), registrou faturamento de R$ 6,5 bilhões em 2024, um crescimento de 7,5% em comparação com o ano anterior. Os números foram aprovados durante Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada na quarta-feira, 19.

O volume total de produção alcançou a marca histórica de 499.264 toneladas de alimentos no ano, que foram distribuídos em 33 países e mais de 48 mil pontos de venda no Brasil.

No segmento de carnes, que representa 75% do faturamento da cooperativa, houve aumento de 10,36% no abate de suínos, totalizando 3,2 milhões de cabeças em 2024. A produção de derivados suínos atingiu 374 mil toneladas, incluindo cortes congelados, industrializados e coprodutos.